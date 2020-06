Saaremaal puhkes õide haruldane lõheroosa pojeng

"Olge valmis armuma esimesest silmapilgust! Delikaatne, unikaalne, geniaalne ja unustamatu - just nii kirjeldavad paljud aednikud pojengi Soft Salmon Saucer. Sellist pojengi pole Eestis veel nähtud. Lavendli-lõheroosa, lihtõieline ja kuldsete tolmukatega õis," kirjutas Saaremaa Puukool.



Saaremaa Puukool OÜ juhatuse liige ja tootejuht Marko Toomere rääkis, et lõheroosa neitsilik pojeng sai möödunud aastal maha pandud ja haruldane lill õitseb Eestimaa pinnal esmakordselt. Toompere sõnul on tegemist varajase sordiga ning tegu pole kaugeltki mitte masshaljastuse jaoks mõeldud lillega. "Haruldasi sorte on üsna raske saada," nentis Marko Toompere. "Seetõttu on selle hind ka üsna..haruldane. Aga see on tõesti kaunilt neitsilik, lõheroosat värvi, avaneb nagu kullerkupp ning hoiab kupu kuju."