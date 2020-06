I Land Sound kimpus 1000 külastaja piirarvuga

Pärast seda, kui korraldusmeeskond 2. juunil teatas, et lähevad festivali korraldamisega koroonakriisist tingitud olude kiuste ikkagi edasi, jäid nad ootama, et leidub piisav hulk festivalipassi juba lunastanud külastajaid, kes vahetavad olemasoleva pääsme 2021. aasta festivalipassi vastu või müüvad selle korraldajale tagasi, vahendas ERR. Aega selleks andsid korraldajad 9. juunini.

I Land Soundi reedel Facebookis tehtud avalduses seisab aga, et kuna nädala jooksul pole piisav arv külastajaid oma pileteid tagastanud, pole nad praeguseks kuu aja pärast toimuvaks festivaliks valitsuse kehtestatud külastajate piirarvu saavutanud. Samas kinnitavad korraldajad, et nad on mõelnud välja lahenduse, kuidas kõik külastajad festivalist osa saaksid. "Kõik detailid on kinnitamisel valla juhtorganisatsioonidega, millele saame lõpliku vastuse peale vallavalitsuse istungit teisipäeval, 16. juunil."