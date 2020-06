Maakonna elanikest üle poole on ülalpeetavad

Saaremaa vallas on ülalpeetavaid saja elaniku kohta 57,2 ja Muhus 56,8.

131 elanikuga Ruhnu vallas on ülalpeetavate määr Eesti kõige pisem – kõigest 26. Enamus saare elanikke on tööealised inimesed. Kuni 14aastaseid lapsi on seal kaheksa ja 65+vanuses inimesi 19.