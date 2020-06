Erihooldekodu vastased saatsid vallale kuus protestikirja

Möödunud reedel saatis korteriühistu Kaare 12 vallavalitsusse kirja, kus juhib tähelepanu tõigale, et Sirge 1 kinnistu on kantud kinnistusraamatusse kui 100% elamumaa. AS-i Hoolekandeteenused ehitise kasutamisotstarve oleks aga “äriline tegevus, luues elamistingimused umbes 20-le tasulisele teenuse saajale, kellele ööpäevaringse teenuse saamise tagavad umbes 10 äriühingu töötajat”.

Vallaarhitekt Mark Grimitlihti sõnul on oma vastuväited ja ettepanekud saatnud linlased projekteerimistingimuste väljastamise vastu nii Sirge 1 kui ka Lehe 1 kinnistu jaoks.

“Meile saadeti palju erinevaid küsimusi ja ettepanekuid, kuid kui need üldiselt kokku võtta, siis põhiliselt jääb kõlama mõtteviis “mitte minu tagaaias”,” ütles Grimitliht. Ta lisas, et linnaelanikes tekitab hirmu teadmatus ja kogemuste puudumine.

“Mõistetakse ja saadakse aru, et maailmas on erinevaid inimesi, kuid hoolt vajavaid inimesi oma läheduses mingil põhjusel kardetakse,” tõdes vallaarhitekt. “Nii nagu meie linnas elavad inimesed on leidnud Kuressaares kodu, otsivad ka hoolt vajavad inimesed kodu, kus saab nautida mõnusat linnakeskkonda ja tarbida jalutuskäigu kaugusel pakutavaid teenuseid.”