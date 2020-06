Öunapuude Öitsemise haikukonkursi võitis Mehis Tulgi looming

Vanusegrupis 16 ja vanemad oli konkursi korraldaja Aare Martinsoni sõnul osalejaid 38 ning üldine tase üllatavalt hea. “Oli aru saada, et mõnigi osaleja on kirjutanud haikusid varemgi, mitte ainult selle konkursi jaoks,” ütles ta ja lisas, et samas oli mitme osaleja tööde tase üsna ebaühtlane. Seetõttu otsustas žürii välja kuulutada ainult võitja, kelleks osutus Mehis Tulk. “Oskus maalida silme ette pilte, kui loed. Mõttetihedad, mitmekihilised, iga silp oluline ja vajalik. Humoorikus,” vahendas Martinson žürii arvamusi. Nooremas vanuserühmas, kus oli kuus osalejat, järgnesid Sarapuule Kädi Õun ja Aile Zabellevitš.