Telia teenuse nigel kvaliteet nörritab Saaremaa elanikke

KOMMENTAAR

Telia: vajame klientidelt täpsemat ülevaadet

Telia Eesti võrgu ja infrastruktuuri üksuse juht Toivo Praakel soovitab interneti- ja teleteenuse probleemide korral võtta ühendust Telia tehnilise toega.

“Meil on kahju kuulda, et osa Telia kliente on kirjeldatud muredega kimpus. Kuna hetkel pole meile teada, millised on oma muresid kirjeldanud klientide kodused ühendused ning kas nad kasutavad mobiilse interneti tarbimiseks ka näiteks välisantenne ja -ruutreid, soovitame siiski esimese asjana võtta ühendust Telia tehnilise toega. Sel moel saame klientide kodustest ühendustest täpsema ülevaate ning saame vajadusel saata olukorraga tutvuma meie tehnikud.

Mis puudutab Muratsi ja Praakli piirkonna mobiilside kvaliteeti, siis ressurssi peaks jaguma mõlema piirkonna klientidele.

Muratsit teenindab Telia 30-meetrine mast, mille tugijaam töötab normaalselt ja mille pakutavad kiirused on heal tasemel ka tipptundidel. Tõsi – kuna mast on madal, siis võivad kaugemad kliendid ilma välisantennita kogeda mõningast kvaliteedi langust.

Praakli küla piirkonda teenindab Telia Vaivere tugijaam. Kuigi tarbitavad mahud on selle tugijaama puhul suuremad, ei näita meie monitooringusüsteemid ka seal, et pakutavast ressursist tuleks puudu. Küll proovime Vaivere mastis omalt poolt veidi muuta ühe sageduskihi parameetreid ning vaadata, kas see mõjutab teenuse kvaliteeti sellel konkreetsel sagedusel töötavas kärjes, saades sellega üldpilti veel paremaks.

Mis puudutab lairiba püsivõrgu laiendamist Muratsisse, siis selle tehniliste võimaluste analüüsi võtame töösse.”