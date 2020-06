KÜSITLUS ⟩ Kuidas tänavu jaane tähistate?

FOTO: Saarte Hääl

Lissa Sannik Kuressaarest:

Jaanituld teeme maal, küla keskel, oma küla rahvaga. Väike seltskond tuleb kokku, kõik omad inimesed. Grillime, teeme lõket, korraldame mänge, tantsime. Meil on viimased kolmed jaanid kõik samasugused olnud. Varem oleme käinud ka suurematel jaanipidudel, näiteks Kaarmal. Nüüd eelistame väiksemaid ja rahulikumaid jaaniõhtuid.

Merike Kuldsaar Kuressaarest:

Jaanid tulevad ka seekord nii, nagu tavaliselt – koos sugulastega. Seekord oleme, neli peret, koos Nasval. Majaomanikel on ära jagatud, kelle õue peal me peo teeme. See, et tänavu oli koroonakevad ja eriolukord, meie jaanipidamist ei mõjuta. Üldiselt me suurtel pidudel niikuinii ei käi.

Neeme Lemba Kuressaarest:

Mina suurtel pidudel ei käi – pole eriline pidutseja. Pidu tuleb alati pidada mõistlikult. Väikest jaanilõket ja grilli teeme pereringis. Arvan, et isegi meie asutus teeb väikese jaanipeo – muidugi kõiki nõudeid järgides. Mingi pidu peab ikka tulema, sest muidu on elu nukker. Suvi on ju selleks, et inimesed saaksid kokku ja tunneksid end veidi vabamalt. Oleks veel ilma ka – mis siis viga!

Vermi Loodus Kuressaarest:

Seekord tulevad jaanid vist väiksema rahvaga, aga kes neid ikka nii täpselt loeb. Enne koroonaviirust olid jaanipeod, kus käisin, üsna suured. Selle-eest tuleb neid väikseid pidusid paljudes kohtades. Ma lähen igaks juhuks lossi taha mere äärde vaatama, mis sellest, et on öeldud, et suur jaanituli jääb seekord ära. Väga kaugele ma oma sõiduriistaga – kolmerattalise jalgrattaga – ju sõita ei saa.

