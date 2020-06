Saaremaa merevee temperatuur 20 kraadi juures

Kuressaare supelrannas on ilm.ee andmetel õhutemperatuur 23 kraadi ning veetemperatuur 21 kraadi. Kella 11.00 seisuga oli rannas ligi 30 inimest. Mändjala rannas oli 12:29 seisuga ligikaudu 100 inimest ja õhutemperatuur ulatus 22 kraadini. Kui ilmateenistuse andmetel hoiab Saaremaa lõunarannikul merevee temperatuur 20 kraadi kanti, siis Saaremaa põhjaranniku merevesi on pisut karastavam - veetemperatuur jääb alla 20 kraadi.

Üldiselt on Eestis täna päikesepaisteline ilm, puhub ida- ja kirdetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul ja saartel kuni 15 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-24, rannikul kohati kuni 15°C.

Jaanid tulevad tänavu tõenäoliselt soojad ja isegi sajuta. Ilm.ee andmetel nihkub esmaspäeval (22.06) nõrgenev kõrgrõhuala üle Eesti ja Läti Venemaale. Kohati võib veidi hoovihma sadada. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 8..13, rannikul kuni 15, päeval 18..24°C.

Teisipäeval laieneb Saksamaa kohalt kõrgrõhuhari üle Läänemere ja Eesti. Vihmavõimalus on Eestis väike. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on öösel 7..12, rannikul kuni 15, päeval 20..25, rannikul kohati 17°C.

Kolmapäeval Baltimaade kohal on kõrgrõhuala kirdeserv. Ilm on valdavalt sajuta, mis hoiab jaanipäeva sajuta. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 8..12, rannikul kuni 15, päeval 20..25, rannikul kohati 17°C.