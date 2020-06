Prokurör viib Jaan Palu kohtuotsuse riigikohtusse

"Leian, et maakohtu otsus karistada meest 15 aasta pikkuse reaalse vangistusega oli seaduslik ja põhjendatud ning kooskõlas avalikkuse õiglustundega. Ma ei nõustu ringkonnakohtu otsusega karistust vähendada ja kaeban selle edasi,"ütles ringkonnaprokurör Rainer Amur Saarte Häälele.

"Jaan Palu pälvis kindlasti oma tegudega palju tähelepanu sellises suhteliselt väikeses ja rahulikus kohas, nagu seda on Kuressaare linn, ning need sündmused mõjutasid ka olulisel määral kohalike turvatunnet," kirjutasid kohtunikud Julia Katškovskaja, Ivi Kesküla ja Meelika Aava esmaspäeval avaldatud Tallinna ringkonnakohtu otsuses.

Kohtunikud lisasid, et see asjaolu on mõjutanud ka karistuse mõistmist Palule kahe vägivallakuriteo eest.