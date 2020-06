I Land Soundi tahetakse teha kahel nädalavahetusel

Amet on varasemalt asunud seisukohale, et kuigi COVID-19 nakatumise oht on väike, võib halbade asjaolude kokkulangemisel olla nakkuse levik plahvatuslik.

„Terviseamet on seisukohal, et kui kohalik omavalitsus hindab, et avaliku ürituse korraldaja ei suuda objektiivsetel kaalutlustel, sh nt ürituse iseloomu tõttu, reaalselt tagada üritusel piisavat nakkusohutust, siis ei tohiks kohalik omavalitsus sellise ürituse läbiviimiseks luba anda,” ütles Martin Kadai Terviseametist.

Ta ütleb, et ürituste puhul ongi võimalus kas ära jätta või proovida ikkagi teha, soovides omavalitsuse tuge. Pajussaare toob näite, et kõik teised suurüritused nagu Ooperipäevad ja Merepäevad on ära jäetud, aga ILS korraldajad otsustasid kõiki valitsuse kehtestatud reegleid ja Terviseameti nõuandeid silmas pidades festival 1000 osalejaga siiski läbi viia. Festivali korraldaja Paap Uspenski sõnul võtavad nad omale kohustuse jälgida, et peetakse kinni kõigist valitsuse poolt kehtestatud reeglitest ja Terviseameti soovitustest.

Saaremaa ettevõtjad: tuhandete saarlaste sissetulek sõltub suvisest turismist

Saaremaa turism on hooajaline, paljude ettevõtete jätkusuutlikkus tugineb suviste külaliste rahakotil ning käesoleval suvel sõltub tuhandete saarlaste sissetulek Eesti turistidest rohkem, kui kunagi varem, sest välisturiste sel aastal kuigi palju oodata ei ole - nendivad nii Saaremaa Ettevõtjate Liit kui ka I Land Sound festivali korraldajad.

Saaremaa Ettevõtjate Liidu juhatuse liige Robert Pajussaar usub, et mitte ükski saarlane ei suhtu koroonaviirusesse kerglaselt: “Varakevadine kriis on valusalt meeldejääv õppetund kõigile ja selleks, et viirus uuesti pead ei tõstaks on paljud ettevõtted oma igapäevases töös rakendanud erinevaid ohutusmeetmeid.” Rangemad nõuded puhtusele, käte desinfitseerimisvahendite kättesaadavus, maski kandmine ja uute nutikate ja kontaktivabade lahenduste kasutusele võtmine – need on vaid mõned meetmed, mille abil ettevõtted püüavad kohaneda ning jätkata oma teenuste ja toodete pakkumist viisil, mis tagaks ka ohutuse. “Kõik pingutavad, et äritegevus jätkuks, aga paraku on selleks vaja ka turiste,” nendib Pajussaar.

Paljud Saaremaa ettevõtted elavad talvise madalperioodi üle tänu suvel tehtud tööle. „Turismiasutused, transpordi pakkujad, restoranid, kohvikud, käsitöölised ja talunikud on harjunud hooajalisusega: suvel toodetakse ja teenindatakse rohkem ja kogutakse varusid, et talvel palkadeks raha jätkuks,“ nendib Pajussaar. Kui sellised hooajaliselt toimivad ettevõtted ühe suve teenistusest ilma jäävad, siis satub ohtu nende jätkusuutlikus ja paraku ka sadade, kui mitte tuhandete inimeste sissetulekud.

Saartele aitavad turiste tuua ka suursündmused, mille korraldajad on sel kevadel seisnud raske valiku ees: kas jätta üritus ära ja proovida kuidagi riigi ja kohaliku omavalitsuse toel (kui sedagi) järgmise aastani välja venitada või korraldada siiski üritus, mis toob Saaremaale korraga tuhatkond külalist. Saaremaa Ooperipäevad ja Kuressaare Merepäevad on otsustanud sellesuvise ürituse järgmisesse lükata. Seevastu näiteks I Land Sound festivali korraldajad otsustasid kõiki valitsuse kehtestatud reegleid ja Terviseameti nõuandeid silmas pidades festival 1000 osalejaga siiski läbi viia, kui võimalik, siis kahel eraldi nädalavahetusel.

I Land Sound festivali korraldaja ja Perekond Piidivabrik MTÜ juhatuse liige Paap Uspenski sõnul ei alahinda nad enesele võetud vastutust: „Meie üks prioriteete on Orissaare elanike ja festivali külastajate ohutuse tagamine. Festivali toimumisel võtame omale kohustuse jälgida, et peetakse kinni kõigist valitsuse poolt kehtestatud reeglitest ja Terviseameti soovitustest. Kanname hoolt selle eest, et külastajad oleksid informeeritud ja viiruse leviku oht miinimumini viidud,“ kinnitab Uspenski ja lisab, et festivali toimumisest teenivad kasu kümned kohalikud ettevõtted, kellega Piidivabrik MTÜ koostööd teeb.

Robert Pajussaar kinnitab, et mitte ükski ettevõtja ei taha olla järgmise koroonapuhangu põhjustajaks ja kõik hoomavad oma vastutust: „Väga paljud Saaremaa ettevõtjad on paraku olukorras, kus järgmise paari kuu sissetulekust sõltub kogu edasine tegevus. Ilma külalisteta ja sissetulekuta peaksid paljud ettevõtted jäädavalt uksed sulgema. See omakorda võib tähendada sadade, kui mitte tuhandete kohalike töökohtade kadumist.“

Ettevõtjad tõdevad ühiselt, et koroonaviiruse suhtes tuleb jätkuvalt säilitada ettevaatlikkus ja võtta kasutusele kõik meetmed viiruse leviku tõkestamiseks. Samas ootavad paljud pikisilmi nii turiste kui ka Saare Vallavalitsuse toetust ja turismi mõju suuruse mõistmist.

Robert Pajussaar

Saaremaa Ettevõtjate Liit MTÜ

Paap Uspenski

I Land Sound festivali korraldaja, Perekond Piidivabrik MTÜ juhatuse liige