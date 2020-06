Tuulepargi arendajad soovivad kaasta Saaremaa kogukonda

Guido Kartau ütles Saarte Häälele, et formaalselt pole Saaremaa vallal arendusega otseselt mingit seost, kuna mereala hoonestusõiguse annab vabariigi valitsus, veega seotud load aga keskkonnaamet. „Aga me leiame, et tuleb siiski ka saarlastega rääkida. Ja meie sõnum on, et tuulepark tuleks teha nii, et sellest oleks võimalikult palju kasu ka Saaremaale ja saarlastele,“ sõnas ta.