Väikese väina kõrgepingeliinil võetakse pooled traadid maha

Eesrti ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuht Veljo Volke ütles, et info kogumiseks kasutatakse maaülikooli radarit, kaameraid ja audiosalvestust. Kuus päeva kuu jookuskl otsivad teadlased väinatammi juurest traatides hukkunud linude surnukehi. Ühel aastal loendas Väikese Väina Seltsi eestevedaja seal juhuvaatlustega kokku üle 70 hukkunud luige. Arvestades, et liinid jookevad vee ja roostiku kohal jäävad enamus hukkunud linnud märkamata. Loodetavasti annab uuring hukkunud lindude suurusjärgu kohta täpsemaid andmeid.

Volke sõnul peaksid uuringu tulemused viima sammu lähemale õhuliini täielikule mahavõtmisele. „See on piisavalt suur investeering et juhuslike facebooki piltide põhjal öelda, et tegemist on ohtliku liiniga. Vaja on veenvat ja usaldusväärset uuringut,” selgitas Volke uuringu olulisust. Nii pooleliolev uuring kui osade liinide mahavõtmine sel suvel maksavad kumbki 150 000 eurot ehk kokku 300 000 eurot.