Mustjala festivali kontserdid pakuvad muusikaelamusi üle terve Saaremaa

Festivali avaüritusel Ninase rannakaitsepatareis tuleb 14. juulil esitamisele tänavu 85. sünnipäeva tähistava Arvo Pärdi ja Modest Mussorgski looming, 15. juulil kõlavad Lauretiuse kirikus Beethoveni klaverisonaadid. Tähelepanuväärne on sealjuures asjolu, et kirikusse tuuakse Tšehhimaalt kolm ajaloolist haamerklaverit, just nimelt nende kolme klaveri koopiad, millel Beethoven oma sanaadis komponeeris. 16. juulil saab aga kirikus kuulata vanamuusikaansamblit Hortus Musicus.

Põnevaks kujuneb kindlasti 16. juulil kandle-barokk Kuressaare kuursaalis Anna-Liisa Elleri ja Hedi Viisma esituses. Sel sajandil on esile kerkinud uus kromaatilise kandle virtuooside põlvkond, kes on oma hariduse või täiendhariduse saanud Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal. Nende jaoks pole kannel rahvapill ega eksperimentaalne või koloriitne „lisand“ avangard-muusikas. Kannel seisab võrdväärsena kõrvuti klaveri, klavessiini, oreli, harfi või mis tahes muu klassikalises muusikas kasutatava pilliga. Baroki alal on suurimad virtuoosid Anna-Liisa Eller ja Hedi Viisma, kellest viimane on siinmail ehk vähem tuntud, kuna ei ela Eestis. Kavas Byrd, Händel, Bach, Rameau.