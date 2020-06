Südameapteegis saavad nüüd kõik koroonaviiruse antikehi kiirtestida

Confido Meditsiinikeskuse juhataja, dr Kadi Lamboti sõnul on inimeste huvi kiirtestide tegemise vastu väga suur. „Juuni esimesel nädalal Confido Kiirkliinikutes alanud testimise osas oli inimeste huvi nii suur, et kümne tuhande testi tegemine märgiti täis juba mõne päevaga. Seekordne projekt teostub koostöös Südameapteegiga ning on kooskõlastatud Terviseametiga. Testimised saavad teoks tänu kolmele Tartu ettevõtjale, kes eraldasid selle tarbeks 20 000 kiirtesti. Osa selle partii testidest on kasutusel juba Eesti peamistes väravates, Tallinna Lennujaamas ja Tallinna Sadama terminalides“, ütles Lambot.