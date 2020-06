Läti president Saaremaal: järgmine kord tulen juba laevaga

Läti riigipea Egils Levits lisas aga, et nii temal kui ka president Kaljulaidil on elukoht mere ääres: Eesti presidendil Saaremaal ja Läti riigipeal Irbe väina ääres Kuramaal, kust Saaremaa lausa kiviga visata. "Muidugi oleks see (laevaliini taasavamine – R. V.) absoluutselt suurepärane," kinnitas Läti president. Ta avaldas lootust, et see võiks juhtuda juba järgmisel aastal. "Loodan siis tulla juba laevaga," ütles Egils Levits. Eesti riigipea lubas sel juhul teha vastuvisiidi samuti laevaga.