Tipptasemel maleturniir toob suurmeistrid Saaremaale

Leisist pärit ja Eestis peamiselt tunnustatud jooksutreenerina tegutsev Urmas Randma on juba 20 aastat korraldanud maleturniire Pühajärvel, kus on osalenud maailma absoluutsed tippmängijad. Nüüdseks üle 40 aasta mandril elanud Randma sõnul tahab ta korraldada Saaremaa turniiri austusest kodusaare vastu.

Pühajärve kiirturniirid on tema sõnul maailma malekaardil väga populaarsed ning ta loodab sama juhtuvat ka Saaremaaga. "Turniirist välismaa suurmeistritega rääkides on huvi olnud väga suur. Kõik on huvitatud olnud," märkis Randma.

Festivalil on 100 osalejat, neist 30 mängijat kutsetega. Korraldaja sõnul on lootust, et välismaalt tulevate suurmeistrite kõrval istuvad malelaua taha ka Saaremaal elav Jaan Ehlvest ja viimase hea sõber eksmaailmameister Aleksandr Halifman Venemaalt. Randma märkis ka malelegendide Robert Hübneri ja Artur Jussupowi osavõttu, kohal on ka Eesti malekoondislased.

Turniiril mängitakse 18. septembril 11-vooruline välkturniir ja 19.–20. septembril 11-vooruline kiirturniir. Urmas Randma sõnul on lisaks turniirile planeeritud ka simultaanid ja kohtumised tuntud maletajatega.

Praegu tegeleb Urmas Randma eelarve koostamise ja mängupaiga leidmisega. Valikus on mitu kohta, lõplik otsus tehakse peakohtunikuga koos lähinädalatel.

Festivali korraldamise üheks eripäraks on Urmas Randma sõnul see, et ta soovib ürituse teha vaid kodusaare ettevõtjatele toetudes-lootes. "See on selline Saaremaa kollektiivne missioon," ütles ta ja lisas, et ettevõtjad on kaasa tulnud ja pool eelarvest on koos. Õla on näiteks alla pannud MTÜ Vöimalus.