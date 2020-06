Sõrve rannikujaam registreeris juunikuu kõigi aegade kuumarekordi

"Selline kuumus, nagu meil siin praegu viibib, ei ole just väga sagedane külaline juunis ning see purustab rekordeid. Eesti keskmine temperatuur küündib ka juba üle +17 kraadi, mis on juuni kohta väga korralik number. Eile (26.06) sai Saaremaa lõunatipus asuv Sõrve rannikujaam omale kirja uue juuni kõigi aegade absoluutse maksimumi, milleks on +29,8 kraadi (varasem rekord +26,2 kraadi)," kirjutas hobisünoptik Kairo Kiitsak oma facebooki kontol. "Kõik mainitud andmed pärinevad Riigi Ilmateenistuse lehelt ja käesolev põgus ülevaade on mu enda poolt kokku pandud tuginedes nendele andmetele, mis on vabalt kättesaadavad," rõhutas hobisünoptik, lisades, et et neid numbreid veel kontrollitakse ja vajadusel tehakse täpsustusi.



Riigi Ilmateenistuse andmeil tuli jaanipäevadega koos kuumalaine - ja seda ametlikult: "Esimest aastat selle ilmailmingu kriteeriumiks maksimaalse õhutemperatuuri püsimine üle +27 °C kolme ja enama päeva jooksul või ööpäeva keskmise õhutemperatuuri esinemine +20 °C kolme ja enama ööpäeva vältel. Eriti ohtlik on siinseile elanikele olukord, kui need näitajad ületavad vastavalt 30 ja 25 kraadi."