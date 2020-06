Riigid lõid saartevahelise roheenergia koostöövõrgustiku

Leppele alla kirjutanud majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnul on saartel endiselt probleemiks suur sõltuvus fossiilsetest kütustest ja sealsete elektriühenduste kvaliteet. „Paljude saarte elanike sissetulekud sõltuvad turismist ning üha enam on turisti jaoks oluline roheline keskkond. Seega on mõistlik ühiselt parimad praktikad ellu viia, et saarte elujärge parandada,“ lausus Aas.