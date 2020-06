Kesklinnas parkimine on juulist lubatud kaheks tunniks

Tema sõnul ei ole tegemist tasulise parkimise kehtestamisega, vaid ajalise parkimispiiranguga, seega on parkimiskell kohustuslik.

Vallavalitsuse teatel on kahetunnine parkimisaja piirang piisav, et inimesed saaksid külastada kesklinnas asuvaid ettevõtteid ja asutusi. Kahe tunni möödudes on parkijal kohustus vabastada koht teisele sõidukile.