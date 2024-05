Saaremaa võrke jagub kogu Eestile – oleks ainult rohkem punujaid!

"Mina sattusin võrgupunujate sekka mõni aeg tagasi, kui nad oleksid peaaegu ära lõpetanud, kuna neil ei olnud enam kohta, kus punuda," rääkis igapäevaselt päästepealiku ametit pidav Margus Lindmäe, kellest on tänaseks saanud omamoodi võrgupunujate kaitseingel.

"Aitan neid logistikaga, otsin materjali kokku, leian need tasuta transpordi võimalused, et võrke ja muud vajalikku Tallinna poole teele saata, kust need omakorda edasi Ukrainasse liiguvad," selgitas Lindmäe.