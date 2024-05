TOIT Grillsöed kuumaks ja kintsud restile!

Grillimiseks kasutab Kert suurt kaanega söevanni, kus saab korraga valmistada 30-40 portsu. Tegu ju ikkagi söögikoha töövahendiga. Ja seetõttu on vann ka vajaduste järgi keevitada lastud. Küpsetusrestid näiteks on valmistatud sõrmejämedustest metallvarrastest, mis soojust salvestavad ja töötavad nagu malmpann. Lisaks on neid väga mugav puhastada, kuna vardad on paigaldatud kõik ühes suunas. “Võrkresti puhastamine on sellega võrreldes väga tülikas. Samuti olen ülitänulik, et grillile luugi peale mõtlesime - see kaitseb roostetamise eest, teiseks aitab tuld rahustada, kui see liiga ägedaks läheb,” selgitab grillmeister.