Kevadel võetud lemmik on omaniku vastutusel ka sügisel

"Ma soovin, et see probleem läheks väiksemaks," ütleb Audlas asuva Nurrunurga perenaine Tuula Pennanen. "Just sügis on see [hull] aeg. Eelmisel sügisel tuli meile väga palju kasse, mitmed koos poegadega. Kui suvitajad ära lähevad, jätavad nad kassid omapäi. Naabrid märkavad, kui kass on nende kuuris või pööningul pojad sünnitanud ning annavad meile teada."