Kaupluste päikesejaamad katavad 15% elektrikulust

Hetkel on jaamad valmis toodangut andma Orissaare Konsumil ja Mustjala kauplusel, lõpetamisel on Tooma Konsumi ja Rehemäe tootmiskompleksid. Sel nädalal alustati paigaldustega ka Ranna ja Valjala kauplusel. Tööd peavad olema lõpetatud ja jaamad päikesest toodetud elektrit müüma hiljemalt augusti lõpus.

Rajatavate jaamade võimsus jääb olenevalt kaupluse katusepinnast ja tarbitavast elektrienergiast vahemikku 20–50 kW. 13 päikeseelektrijaama koguvõimsus on 603 kW ja eeldatav aastane tootlikkus 600 000 kWh. Investeeringu tasuvusperioodiks arvestab ettevõte kuni seitse aastat.

Koov tõdes, et jaamade rajamise protsess on üksjagu pikk, hõlmates projekteerimist, projekti kooskõlastusi, ehitusloa taotlust ja -luba, paigaldust, häälestust, kaugloetavuse rakendust, kasutusluba ja võrgulepingu vormistamist. “Pahatihti ei kulge kõik nii nobedasti, kui me tahaksime,” nentis ta.