Selgus Saaremaa Pojengifestivali 2020 kuldmedalist

"See on neljanda põlvkonna ristand ehk saadud nelja erineva pojengi liigi ristamisel," kirjutab Saaremaa Puukool oma kodulehel, lisades, et tegu on punaste pojengisortide aretuse kuldstandardiga.



Aasta pojengiks kuulutatud lille õiepung meenutab roosi - see on täidisõieline, kollase südamikuga sametine punane roostüüpi õis, mis on väga tugevatel vartel. Tegu on ka väga nõutud taimega, mis sobib tuulisesse aeda ning püsib väga pikalt vaasis.