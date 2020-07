Saarlased tõid "Mini-Erna 2020" võistlusmatkalt kolmanda koha

"On suur rõõm teada anda, et tagasi Saaremaale tullakse tubli kolmanda kohaga," teatas Kaitseliidu Saaremaa Malev oma Facebooki lehel.

Ka võistlejate kommentaarid peale retke on positiivsed. Raigo Lorius ütles, et rada oli tore ja kõigile võimetekohane, aga keeruliseks tegid selle rohked kraavid.

"Võistlus oli väga tore ja sain tunda esimest korda, missugune näeb välja suurem NK võistlus. Võistluse juures ei meeldinud see, et Ida-Virumaal on palju soiseid alasid," sõnas Lauri Lakkur. Võistkonna esindaja Jaen Ots kommenteeris eile võistlust järgmiselt: "Esimene ööpäev läbitud, poistel läheb hästi, jalad on pisut kanged, aga muidu on kõigil tervis korras ja motivatsioon kõrgel.