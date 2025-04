Aasta tagasi me rääkisime kultuurimajade reformist. Hiie, sa oled suurepärane näide sellest, kuidas sa algul pidasid ühte maja, siis vahepeal pidasid kahte maja (Nasva ja Salme rahvamaja – T.K), nüüd jälle ühte maja. Mis see eksperiment sulle õpetas?

H.M: See andis suure kogemuse. Ma püüdsin mõlemas majas teha nii palju, kui ma suutsin. Nii uusi ja huvitavaid üritusi kui ka traditsioone jätkata. Aga ma ei pidanud sellele pingele vastu, majad on niivõrd erinevad. Nii et ma olen see elav näide, et kui tahate kultuuri korralikult teha, siis tehke seda ühes majas.