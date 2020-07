Kesklinna ehituspraagi parandamiseks kulub 134 000 eurot

Vallavalitsuse ehitusinsener Madis Pihel kutsus Saarte Hääle kesklinna uputuste probleemi lahendusteest rääkimiseks Vaekoja pubi juurde. Just see, kesklinna vaates kõige madalamas punktis asuv ajalooline hoone aastast 1663 osutus eelmise aasta südasuviste uputuste suurimaks ohvriks.

Ja sealt algavad septembri keskel, kohe pärast suurema turismihooaja vaibumist taas ehitustööd, mis peavad uputustele piiri panema. Praegu on Vaekoja pubi piiratud liivakottidega ja õnneks pole sellesuvised vihmad olnud nii intensiivsed nagu eelmisel aastal. Siis sadas mitmel päeval loetud minutitega maha umbes 8 millimeetrit sademeid, mis ei jõudnud enam trappe ja torusid kaudu ära voolata ja Vaekoja pubi töötajad pidid sadu liitreid vett hoonest välja pumpama.

Madis Piheli sõnul on esiteks plaanis varem Vaekoja ees olnud paekivimüür asendada erikujulise betoonist tõkkega, mis peab väljakult alla pahiseva vetevoolu kinni pidama.

Tõkke ette tuleb põhjakaldega renn, mis suunab vee sademeveetorusse ja sealt omakorda suubub vesi mööda Turu tänavat Pika ja Tiigi tänava ristmikule. Sinna paigaldas Kuressaare Veevärk juba eelmisel aastal varasemast oluliselt suurema läbilaskevõimega torustiku. Alates Vaekojast kuni Koerapargini kaevatakse tänav samuti üles, kuna praeguse 200 mm diameetriga sademevee äravoolutoru asemel on sinna vaja panna 315 millimeetrise läbimõõduga toru.

ARHIIVIFOTODELT on näha, kuidas nägi vaekoja ümbrus välja 80ndatel ja 90ndatel aastatel. Erinevuseks on kioskid turu väravates, mis ehitati umbes kolmkümmend aastat tagasi ja lammutati taas üle-eelmisel aastal.

Tööde projekti koostas AS K-Projekt ja ehitustööd jäävad Merko Infra ja Kuressaare Veevärgi teha. Merko katab osaliselt ehitustööd ka rahaliselt, osa võtab enda kanda Saaremaa vallavalitsus ja osa vajaminevast rahast on vallal plaanis sisse nõuda kesklinna rekonstrueerimise algse projekti autorilt.

Projekt Kuubis OÜ esindaja Merylin Rüütli on alates uputuste algusest eelmise aasta juulis kinnitanud, et nemad arvutustes vigu pole teinud: "Projekt on koostatud vastavalt kehtivatele nõuetele, puudus erinõue ekstreemvihmadega arvestamiseks."