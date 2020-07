Laste hoogne suvi: katkised põlved ja marraskil küünarnukid

Ei öelda asjata, et õnnetus ei hüüa tulles ning ilmselt teavad seda kõige paremini lapsevanemad, kes korraks pilgu kõrvale heitnud avastavad, et võsukesel on juba põlv katki, küünarnukk marraskil või muhk peas. Kriipsud ja kraapsud paranevad ise, sinikad samuti. Kuid on olukordi, mil peab reageerima jõulisemalt ning arsti poole pöörduma.