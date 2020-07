Võistluspaus testib rahvarallurite närve

Naise sõnul on nende Nissan Sunny üsna valmis, ent veel on vaja vahetada rool ja tegeleda mõne pisiasjaga. Et rallisõit sujuks, vaatab Aneta üle samal võistlusel eelnevatel aastatel sõidetud katsed. "Mul loeb hästi palju see, kui ma tean, mis ees ootab. Muidu on esimene läbimine alati nõnda, et enne igat kurvi võtad hoo maha, sest ei tea, mis kurvi taga ootab," rääkis naine.