Ouman tegi kriisi ajal laienemisotsuse

Ettevõtte tegevjuht Erik Keerberg sõnas eilsel nurgakivi panemise üritusel, et muuhulgas taheti toomishoone laiendusega anda oma töötajatele raskel ajal positiivset signaali: me ei kuku kokku ja läheme edasi.

Keerberg ütles, et juureehitust planeeriti kaua, kuid otsus tehti kriisi ajal. Pool miljonit eurot maksma minevat hoonet on vaja esmalt seetõttu, et tootmine muutub aina rohkem automatiseerituks ning uued seadmed vajavad ruumi. Ühtlasi muutuvad lahedamaks ka töötingimused. Juurdeehituse käigus ühendatakse vana ja uus hoone ning kokkuvõttes tekib 1000 ruutmeetri suurune tootmisruum.

Keerberg ütles, et toomise autmaatsemaks muutumine on aja märk ning sinna ei ole midagi teha. Ta märkis, et kuigi nende töötajate arv on aastate jooksul vaikselt vähenenud, siis käive vastupidi tõuseb. Tema sõnul ei olegi paljusid seni käsitööna tehtud tooteid enam vanal viisil võimalik teha.

Ouman Estonia, mis kriisi alguses esimese ettevõttena nädalaks suleti, pidas Keerbergi sõnul kriisi hästi vastu. Praegu on küll 10% langus, kuid see ei ole ettevõtte juhi sõnul katastroofiline. „Oleme oma tegevusi ümber vaadanud ja kasumlikus on isegi kasvanud,” tõdes Oumani juht.

Keerbergi sõnul ei ole praegu ehitussektoris, kuhu nende tooted peamiselt lähevad, veel suuri kukkumsi olnud. Lennuki ja autotööstus on saanud raskemini pihta ja see on andnud tunda ka nendele komponente tootvates tööstuses nagu Ionix, mis hiljuti koondas 40 inimest.

Samas ei tea juhi sõnul keegi, mida toob sügis.