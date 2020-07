Saaremaa piimatööstus loodab riigi toele

Saaremaa piimatööstuse juhi Valdis Noppeli sõnul on suurimaks päevaprobleemiks teise kvartali drastilised majandustulemused, kus ekportturgudelt saadud kahjud vaatamata covid-19poolsetele otsestele mõjudele ei kvalifitseeru paradoksaalsel moel riigi covid-meetmetele.

“Peamine teema ongi selgitada ministrile saarelise piimanduse olulisust Saaremaa ja Hiiumaa maaelule, eripärasid, kitsaskohti ja võimalusi tuleviku vaates,” rääkis Noppel. Tema sõnul on piimandus nii tootmise kui töötlemise tasandil võrreldes teiste toidutootmise segmentidega tootlusühiku kohta suuremaid ja pikemaajalisi investeeringuid vajav valdkond. “Kiire ja kerge raha teenimise koht see kindlasti ei ole, rääkimata investeerimist nõudvas ettevõttes,” kinnitas tööstuse juhataja.

Lisaks tõi ta välja tõsiasja, et saartel toimetamine tõstab ühelt poolt oluliselt kulubaasi ja teisalt piirab kogumahtu, mis ei anna ka tööstusele võimalust olla efektiivsuselt samal tasemel mandril tegutsevatega.

Samas, vaatamata sellele, et saarte piimanduse tulevik on praegu Valdis Noppeli sõnul tõsiste varjudega, leidub saarte piimatootjaid, kes mõistavad tervikahela toimimist nii, et tööstuse kaotamine Saaremaal oleks Saaremaa ja Hiiumaa maaelule tervikuna palju suurem tragöödia, kui see kaugelt vaadates tundub. “Seega peame võitlust saarte piimanduse tuleviku nimel jätkama,” kinnitas Noppel.

Kindlasti ei ole tema sõnul võimalik pikka eesmärki täita regionaalpoliitiliste erisusteta. “Kuid loodame, et ka riigi tasemel tekib võimalikult kiiresti julgus ja arukus, et mõistlikum on toetada saarte piimanduse arengut läbi erisuste, kui maksta igavesi inim-asustustoetusi aastaringseks saarte maaelu jätkumiseks, mis iganes vormis ja nimes,” oli piimatööstuse juht lootusrikas.

Saarte Hääl kirjutas mõned kuud tagasi, et saartel tegutsevad piimatootjad on majanduslikult raskemas seisus ning oht, et nende tegevus lõpeb, on suur. Et peatada saartel piimalehmapidajate ja nende lehmade arvu vähenemist, maksab riik nende toetamiseks sel aastal piimalehma kasvatamise otsetoetust 250 eurot piimalehma kohta. Kõnealune toetus sai kehtestatud Saaremaa põllumeeste liidu juhi Tõnu Posti lobitöö tulemusel.