Tehnoloogiahuvilised piigad kogunesid Kihelkonna kooli HK Unicorn Squadi suvelaagrisse

Tüdrukute tehnoloogiaringi HK Unicorn Squad eestvedaja Liis Koser rääkis, et Saaremaal tegutseb kokku viis tüdrukute tehnogruppi: Noortejaama Tehnokristallid, kaks gruppi Kuressaare Gümnaasiumis, üks Kihelkonna koolis ja sellest kevadest ka Lümanda koolis.

Möödunud aastal said kõik "unicornid" üle Eesti kokku suvises laagris Viimsi koolis, kus kolmepäevase laagri jooksul lahendati füüsika, matemaatika, tehnika ja meeskonnatöö ülesandeid. "Kuna tänavu on koroonaviiruse tõttu pisut teine olukord ja suurt laagrit korraldada ei saa, tiirutame hoopis mööda Eestit ringi ja teeme ühepäevaseid laagreid," rääkis Liis Koser. Kihelkonna kooli kokku tulnud saarlastest unicornid olid Koseri sõnul igal juhul põnevil ning hakkamist täis.

Tänases tädrukute suvelaagris on kõik vahendid - Ipadid, robotid, droonid, legod ja ehitusvahendid tüdrukutele tasuta. Kulud kannab idee algataja Taavi Kotka koos teiste sponsorite ja ettevõtetega ning juhendajad on vabatahtlikud, kes on nõus oma aega noortele pühendama. Osalejatel tuleb maksta vaid paar eurot kuluvate vahendite - liimipüstolite, õhupallide ja muu säärase katteks.