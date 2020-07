Saaremaal võõrad hiidnälkjad veel ei peremehetse

Hispaania ehk lusitaania teetigu on silmapaistvalt suur nälkjas. Täiskasvanud looma kehapikkus väljasirutununa on 7–15 cm. Eestis esinevatest limustest on suuruse poolest temaga võrreldav vaid nälklaste sugukonda kuuluvad must- ja suur-seatigu.