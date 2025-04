PAKU KODUSOOJA Mängulustlik poiss Oslo ootab kodupakkumisi!

Oslo on umbes aastane ja seni elanud õues, kus tema ainus kokkupuude inimestega piirdus toitmisega. Seetõttu on Oslo arglik ning inimestega harjumine võtab tal natuke rohkem aega. Kuigi kasside vabapidamistoas hakkab Oslo juba läbi mängu avanema. Kui panna mänguasi liikuma, siis Oslo on naksti esimesena kohal ja valmis mängima.