Kanissaares tegutseva kalakasvatusettevõtte Aquamyk OÜ tegevjuht Priit Lulla ütles, et kalakasvatuste vabastamine saastetasu maksmisest on suurt võit. "Oleme selle eest võidelnud kümme aastat," märkis Lulla, kelle sõnul säästab seadusemuudatus nende ettevõttele aastas 12 000 eurot.

Lulla rääkis, et siiamaani maksid kalakasvatajad saastetasu samadel alustel veeettevõtetega nagu Kuressaare Veevärk, kuigi reoveepuhastites käideldava reovee kontsentratsioon on sootuks kõrgem. Saastetasu arvestamise metoodika ei arvestanud kalakasvatuse erisusi. Kalakasvatuse heide on Lulla sõnul reeglina väga tasakaalustatud. "Siin ei ole üledoseerimist, sest sellega sa tapaksid ka kala."