Turumüüja: oleme vihma ja päikese ees kaitsetud

Möödunud nädalal kõva sajuga turul kaubelnud Tahula elanik Siiri Hansen ütles, et müügikohtade varjualused ei paku vihma eest vähimatki kaitset. "Tuul puhub vihmapiisad lauale ja kõik kaup on märg laua peal."

Paraku ei jäta puuduliku funktsionaalsusega müügikohad kaitseta ainult vihma vastu. Need ei paku varju ka päikese eest ja päike pleegitab turumüüjate käsitööd. Sügisel, kui teatud oludes tekib kondensvesi, koguneb see kõik keskpaika lauda. "Möödunud sügisel olin turul ja sain sellise õppetunni," rääkis Hansen. Kurb on tõdeda, et hea hulk raha pandi turule uue väljanägemise loomisel magama. Saavutati küll varasemast sootuks erinev väljanägemine, kuid asja praktiline pool jätab sügavalt soovida.