Küsimusele, mis on ühist Saaremaal ja roosidel, võib olla mitu vastust. Meie tänase loo kontekstis on õige vastus: mõlemad tekitavad pöördumatut sõltuvust. Selle kinnituseks on Lea ja Tõnu Eermanni Mäeltse talu roosiaed endise Leisi valla mail. Tänavusel saarte avatud aia päeval tegid Lea ja Tõnu ka oma aiaväravad lahkesti valla ja kõik huvilised said olla tunnistajaks, kui tõsiselt Mäeltsel rooside kasvatamist võetakse.

Kuigi rooside kasvatamisega on siin tegeldud juba pikki aastaid, otsustati avatud aia päeva seltskonnaga ühineda esimest korda sel aastal. "Reedaga (Reet Viira – T. K.) oli kunagi juttu..." räägib peremees Tõnu. "Tema teadis, et meil selline aed on ja et see on väärt näitamist. Kasvõi sellepärast, et tuleks tagasisidet ja teised roosikasvatajad ehk saaksid siit mingeid mõtteid." Aga sellise otsuse tegemiseks peab ka peresisene üksmeel olema. Selle peale ütleb Tõnu, et kui juba kolmkümmend aastat on ühist teed käidud ja kui selle ajaga ka nurki siledaks ei saa, siis ei saagi.