Talud ootavad täna-homme rahvast külla

29 talu üle Saare- ja Muhumaa avavad oma väravad selleks nädalalõpuks külastajatele. Saaremaa avatud talud on osa üle-eestilistest avatud talude päevadest, mis toimunud aastast 2015. Kui saarlased olid need, kes 2018. aastal tegid omaalgatuslikult talud lahti kaheks päevaks, siis nüüd on see samamoodi üle kogu Eesti.