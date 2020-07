Kalamehed tahavad hakata haugivaru suurendama

Kevadel tuldi Saaremaale

Nüüd on teadlasel plaanis vaadata, kas nende järelkasvu Pautsaare lahes ka näha on. "Esimene uuring mõni nädal tagasi näitas kahjuks seda, et lugu on veel viletsam kui eelmisel aastal – vaid üksikud noored," rääkis Vetemaa ja ütles, et edasine geneetiline uuring näitab, kas tegu oli kevadel püütud kalade järeltulijatega.

See kõik peaks tema sõnul lõpuks andma lahenduse küsimusele, miks kunagi nii haugirikkas Vilsandi piirkonnas haug väga haruldaseks jäänud on.

Võimalikud piirangud

Kevadel rääkis keskkonna-ministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Herki Tuus Saarte Häälele, et plaanis on algatada arutelu püügipiirangute seadmiseks. Seda põhjusel, et praegu ajutise kitsendusena kehtiv 15-kilone päevane piirang ahvenale tahetakse kalapüügieeskirja sisse viia. Sellega seoses kutsutaksegi üles arutama ka mõnele teisele liigile piirangu seadmist. Tema sõnul kerkib harrastuspüügi puhul üles moraaliküsimus: kas kalade kümnete kaupa püüdmine ja nendega uhkeldamine on mõistlik tegevus ning kas see on ikka harrastuspüük?