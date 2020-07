Kesklinna liikluskorraldus – üksnes poolik lahendus

Saaremaa vallavalitsus ja volikogu kaalusid pikalt, mida teha Kuressaare keskväljakuga. Kas panna kinni ning kui jah, siis mis kellaaegadel. Lõpuks leiti lahendus, mis sobib vaid nädalavahetuseti. Käies ise linnas ka tööpäevadel, siis lugenud teadaannet, et nüüdsest on keskväljak kinni, kasutasin sõidukiga liikumiseks teisi, mitte nii-öelda otseteid.

Olen näinud pealt mitmeid olukordi, kus vanemad sööstsid lapsele järele, et püüda mudilane kinni enne, kui see auto alla jääb.

Inimelu olgu tähtsaim

Kahjuks näitab praegune lahendus selgelt, et tehtud otsus on poolik. Või õigemini veerandik ja sedagi heal juhul. Keskväljak tuleks autoliikluseks kinni panna 1. juunist augusti lõpuni. Miks mitte lausa 1. maist septembri lõpuni.

Esimene prioriteet peaks olema inimeste ohutus, mitte aga see, et “saan aga otse sõita ja nii 15 sekundit võita”. Ettevõtetele on ju jäetud kaubalaadimise ajad. Samalaadne liikluskorraldus, kus mingi ala linnas on autoliiklusele suletud, mujal ju toimib – kas või Tallinna vanalinnas.