Parvlaev Regula on Virtsu-Kuivastu liinil abiks vähemalt 15. augustini

TS Laevade juhatuse esimees Jaak Kaabel selgitas, et Regula lisareiside tingimused jäävad augustis samaks. „Regula teostab lisareise juhul, kui põhilaevade Tõllu ja Pireti poolt teostatud graafikujärgsetelt reisidelt on sadama-alale maha jäänud rohkem kui 200 liinimeetrit sõidukeid ning kui Regula ei ole parasjagu asendamas mõnda põhilaeva. Lisareise ei käsitleta graafikujärgsete reisidena ja neile ei müüda pileteid eelmüügist ega ka sadamas.“

Vaatamata Regula abile tasub reisijatel suveperioodil, mil Eesti suursaared on populaarsed sihtkohad, oma sõidud varakult planeerida ning soetada e-pilet Praamid.ee veebilehelt.

TS Laevad on juuli kolme esimese nädalaga teenindanud Virtsu-Kuivastu liinil ligi 165 000 reisijat ning viinud üle ligi 65 000 sõidukit. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on teenindatud sõidukite hulk jäänud praktiliselt samale tasemele, reisijate arv on vähenenud peamiselt grupi- ja bussireisijate arvelt.