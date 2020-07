Gümnaasiumi ehitus algas lammutamisega

Kaitseliidu lasketiiru müürid on päevase ehitustöö käigus juba maas. Nordeconi projektijuhi Mikk Lauri sõnul lammutatakse peahoone järgmisel aastal, mil Kaitseliit on oma uue maja valmis saanud. Rohkem ehitusplatsil hooneid ei ole, tulevase koolimaja ees laiub vaid nüüdseks heinamaaks muutunud staadion, mille asemele rajatakse uus spordiväljak.

Koolimaja ehituseks on aega veidi rohkem kui aasta, maja peab valmima augustiks 2021.

Saarlaste huvi oli näha hankel, kus teiste hulgas osalesid ka kohalikud ettevõtjad: ühispakkujad OÜ Tesman Ehitus ja AS Level.

Mikk Laur ütles, et Saaremaa gümnaasiumi ehitus on Nordeconis saarlastega tihedalt seotud. "Eelarvestamise eest vastutab Elari Valmas ja Saaremaa gümnaasiumi ostujuht on Margus Rajaver," tõi Laur näite kahe ettevõttes töötava FC Kuressaare jalgpalluri kohta.