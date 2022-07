HOBI ⟩ Koera õpetades saab omanik selle, mida kinnistab, mitte selle, mida ootab

Koer on karjaloom ja tema jaoks on ülimalt tähtis taaskohtumine nii oma trennikaaslaste, perega kui tuttavatega.

Aeg ja uued suhtumised on toonud suuri muutusi ka koerakasvatamises. Koer ei ole enam pelgalt valvur ja tema peamine toit ei ole puder või kont – ta on inimesele pereliige, toiduks pakutakse spetsiaalseid krõbinaid, konserve ja toortoitu ning inimeste teadlikkus koeri kaasavates tegevustes on kasvutrendis.