Suurperedele üle 500 paki piima

Aktsiooni nimeks sai piimalaik. 25. mail teatas Saarte Piim, et neil on kokku kogunenud kaks pakki piima igale lasterikkale perele Saaremaal. Kampaania lõppes juuni alguses ning selle tulemusel said paljulapselised pered üle 500 paki MO Saaremaa Öko mahetäispiima ning MO Betti võipiima. Iga Saare suurpere toidulauale jõudis seega koguni neli pakki piima.