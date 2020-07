Saarte põllumehed võivad hakata saama transporditoetust

“See on tänaseks tõestatud, et kõik, mis Saaremaale tuleb, on 10 eurot tonni kohta kallim kui mandril,” ütles Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo. Toetust plaanitakse maksma hakata Saaremaale veetavate söötade ja väetiste transpordikulude kompenseerimiseks. “Otsust selle kohta veel tehtud pole, kuid see võib tulla lähikuudel,” rääkis Tõnissoo.