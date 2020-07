Kuressaares meenutati Sinimägedes langenuid

Traditsiooniliselt on iga aasta viimasel juulikuu laupäeval toimunud Sinimägede mälestusväljal veteranide kokkutulek. Tänavu otsustati see liigse terviseriski tõttu ära jätta.

“Ikka veel leidub neid, kes arvavad, et punane aeg ja kolhoos oli tore asi. Ei olnud ju – jah, rahvas jõi, naeris ja orjas tööd teha, aga me ei olnud vabad.” - Jaen Teär

Teär täpsustas, et kuigi üritus toimub Sinimägedes, meenutatakse seal kõiki eestlasi, kes olid sunnitud Saksa mundris sõdima Eestimaa pinnal punaste vastu. “Tegemist oli kaitselahingutega ja poliitkorrektsuse huvides on Sinimägedes alati pandud pärg ka vastaspoole ühishauale. On kahju, et poliitiliste mängude tõttu sattusime me kahe suure riigi veskikivide vahele ja pidime võimalust jõuda taas vabade inimeste sekka Euroopas ootama pea 50 aastat,” rõhutas Teär.