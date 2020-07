Maanteeamet jääb Kuressaare lennuhanke osas napisõnaliseks

Viimased kuu aega on hankega tegelenud maanteeamet andnud küsimise peale vastuseks vaid, et viimane menetlusetapp on pooleli. Mis kuupäeval otsus võiks sündida, ei osanud amet Saarte Häälele öelda ei juuni algul ega ka nüüd.

Nõnda nentis maanteeameti ühistranspordi osakonna juhtaja Kirke Williamson ajakirjaniku päringu peale vastuseks ka eile lihtsalt seda, et lennuhanke võitja ei ole veel selgunud. Williamsoni sõnul käib neil jätkuvalt hankemenetluse viimane etapp ehk kõrvaldamise aluste ja kvalifitseerimise tingimustele vastavuse kontroll.

“Kui otsus on tehtud, siis teavitame sellest avalikkust,” jäi maanteeameti ühistranspordi osakonna juhataja jätkuvalt napisõnaliseks. Küsimusele, miks otsus seni sündinud pole või mille taha asi seisma jäänud on, Williamson ei vastanud.

Seni on teada, et Tallinna–Kuressaare lennuliini riigihankele esitas tähtajaks pakkumuse viis ettevõtet: senine vedaja Transaviabaltika, riikliku lennufirma Nordica tütarfirma Regional Jet OÜ, Diamond Sky OÜ, NyxAir OÜ ja AS Raf-Avia.

Kõnealuse hanke eeldatav maksumus on 16,2 miljonit eurot ja vedajat on liinile otsitud neljaks aastaks. Suursaarte lennuhanke tähtaega on kohtuvaidluste tõttu edasi lükatud seitse korda. Esialgsete plaanide kohaselt pidi uus lennuk Tallinna ja Kuressaare vahet lendama hakkama juba läinud aasta 1. juunist.

Kohtuvaidluste tõttu pikendas maanteeamet mullu mais lepingut senise vedaja Transaviabaltikaga kuni kaheks aastaks või uue vedaja leidmiseni. Kui Kuressaare lennuhange läks mullu septembris kolmandale ringile, selgus, et tingimustes polnud sätestatud lennuki vähimat vanust. Saaremaa vallavalitsus palus seepeale majandus- ja taristuministril Taavi Aasal muuta riigihanke tingimusi nii, et lennuki vanus ei võiks ületada 20 aastat. Transaviabaltika vaidlustas aasta lõpus hanke uue tingimuse riigihangete vaidluskomisjonis, kes jättis vaidlustuse rahuldamata.