Kuressaare golfiväljak andis esimese Eesti meistri

Siiski õnnestus tal koduväljakul mänginud ja lõpu eel korraks juhtimagi asunud tiitlikaitsjat Anete Liis Adulit kokkuvõttes edestada. “Viimane võistluspäev oli väga raske ja emotsionaalne ning teiseks soovisin seda tiitlit väga saada,” ütles Soe ühe pronksi ja kahe hõbeda kõrvale lõpuks ka kuldmedali teenimise kohta. Ta suutis enda sõnul lõpuni võidelda ja tõestada, et alla anda ei tohi kunagi ning mäng lõpeb pärast viimase raja läbimist: “Vahet pole, kui raske on, kõik on võimalik!”

Karola sõnul on trenni tehtud kõvasti ning suur roll on olnud ka tema kunagisel treeneril ja praegusel abilisel Mari Raunal, kellega tegeletakse vaimse vastupidavuse poolega. Golfis peavad vaim ja füüsis tasakaalus olema, teab Karola, muidu tulemust ei tule.

Saaremaal olnud treenerid: Karola on julge mängija!

Esimene treener Marko Kumm: Karola oli kohe valmis mängija, õppis kiiresti ja tahtis õppida. Ta sai üsna kiiresti aru, et tal on võimalus golfis kuskile jõuda. Isa Lembit aitas tütart palju: tõi teda minu juurde Soome mängima, kui ma juba Kuressaarest lahkunud olin. Mängijana on ta väga julge.

Eelmine treener, praegune abiline Mari Rauna: Karola on iga treeneri unistuste õpilane – suurepärase suhtumisega noor naine. Tuleb alati trenni valmidusega saada paremaks ja on motiveeritud pingutama. Hea rutiinitaluvusega – see on tippspordis väga tähtis omadus. Karola trump on kindlasti ka toetav perekond: kolmnurgas noorsportlane-lapsevanem-treener on kõik osapooled võrdselt tähtsad. Iseloomustaksin teda sõnadega andekas, töökas, emotsionaalne, mitteallaandja. Tõeline võitleja!