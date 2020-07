Ferrumi ja kultuurikeskuse vaheline "peopaik" pannakse kaamerasilma alla

Ettevõtja viitas sellele, et otse vallavalitsuse ees on iga päev alates poe avamisest "chill, trummid ja tamburiinid" ning läinud nädala laupäeval alustas viieliikmeline seltskond juba kell 10 hommikul viina joomisega. Pidu kestis veel ka kella poole kahe ajal ning kogus aina hoogu, liikmeid lisandus ja vajus ära.

Kell 13.45 oli simman jõudnud finišisse - sellest andis märku ka tukkuvate inimeste ette tekkinud okseloiguke. Tegu ei ole aga kaugeltki erandliku ega uue olukorraga, kuna Ferrumi tagune pingirida on olenemata nädalapäevast või kellaajast ka muul ajal populaarne pummeldamise koht. Politseibussi nähes imbub seltskond küll hetkeks laiali, kuid mitte kauaks.

Ferrumi ja kultuurikeskuse vahele lisakaamera

Kuressaare Politseijaoskonna juht Rainer Antsaar võttis samuti postituse all sõna ning ütles, et hetkel ei ole antud kohas ühtegi kaamerat, mida keegi kuskilt otse näeb ning muutusi saab ellu viia ainult koos, viidates sellele, et esimene kõne oleks häirekeskusele tulnud selles olukorras teha juba kell 10 hommikul.

"Avalikus kohas käitumise üldnõuded on kirjas korrakaitseseaduses - avalikus kohas ei tohi käituda teist isikut häirival või ohtu seadval viisil. Näidisloetelu on leitav sama seaduse § 55. Samuti ei tohiavalikus kohas tarbida alkoholi. Siin ei tohi segi ajada kaubandustegevusega seotud müügikohti kesklinnas, kus on see lubatud," kirjutas Antsaar.

"Murekohaks on selles kohas inimesed, kes ei tule oma eluga hästi toime ja kellel on ükskõik, kus nad päeva mööda veedavad või mis neist saab. Karistusõigus ei ole siin esimene valik probleemi lahendamiseks, kuid saab toimida koostöös sotsiaalse poolega," lisas ta.



Kuressaare Politseijuhi sõnul ei ole probleemi lahendus nii lihtne nagu võiks arvata, kui pidevalt räägime, kes midagi tegemata jätab või tegema peab ning rõhutas, et olukorda saab muuta ühise tegevusega.

Samuti paigaldab tema sõnul vald lähiajal Ferrumi ja kultuurikeskuse vahele lisakaamera, mis loob võimaluse korrarikkumistele tihedamalt reageerida ja annab võimaluse efektiivsemalt tegutseda.

Kogukond peab tegutsema koos

Maakonnaliiklusohutust ja avalikku korda silmas pidades on Antsaare sõnul probleemseid kohti rohkem kui üks, näiteks liiklus maanteel, kus liiklusnõudeid eiravate inimeste põhjustatud tagajärjed on kordi traagilisemad kui alkoholi tarbiva isiku häiriv tegevus.

"Näide sellest, et politsei annab oma panuse igal pool, kuid oluliselt paremate tulemusteni jõuaksime üheskoos. Kui näed häirivat tegevust ning sekkumisevõimalus puudub või see võib kujuneda ohtlikuks, siis ära karda helistada hädaabinumbrile 112. Kui nemad häirivad seal oma tegevusega meid, siis „häirime“ meie ka neid ja teeme seda KOOS," kirjutas Rainer Antsaar.



"Kui jääd seal istudes pidevalt oma joogist ilma, siis mõistavad ka nemad, et parem on leida mõni teine kõrvaline koht, kus keegi kedagi ei häiriks. Turvalise elukeskkonna loomiseks peame tegutsema kogukonnana koos, mõned selle liikmed teevad seda igapäevase tööna, vorm seljas, ja teised annavad oma panuse märgates ja sekkudes," sõnas politseijaoskonna juht.

PPA palus juurde viis lisakaamerat

Vallavalitsuse IT-teenistuse sõnul tulevad viis lisakaamerat esialgsetel andmetel järgnevatesse asukohtadesse:

* Torni-Tallinna tn ristmikule suunaga Torni tänava poole

* Linnavalitsuse majast suunaga Ferrumi ja Kuressaare kultuurikeskuse vahelise ala poole

* Linnavalitsuse majast suunaga ööklubi Privilege / kultuurikeskuse taguse parkla poole

* Rae poe juures suunaga kesklinna poole

* Kauba-Turu tn ristmikule suunaga Kauba tänava poole