Noored malevlased tööd ei pelga

Täna võis Rae keskuses pitsade juures toimetamas näha kahte 15-aastast malevlast, kes saiadele hoolikalt juustu peale doseerisid. Vennad Roland- Johann ja Marten- Harry on teise aasta malevlased, kes märkisid, et töö konti ei murra: "Oleme kaupa välja pannud ning igasuguseid erinevaid töid teinud, aga see siin on kõige huvitavam," märkisid küpsetamised ametis olnud noormehed.

Teise aasta malevlased Roland- Johann ja Marten- Harry on veel nädala lõpuni ametis Rae keskuses. FOTO: Merit Lehtsalu/Saarte Hääl

Sel aastal on malevlaste hulgas lausa 9 noormeest, ütles Saaremaa Tarbijate Ühistu kaubandusjuht Marika Mägi. “Eks me väga ootame ka igapäevaselt oma kaupluste töötajate ridadesse mehi- ehk on noormeeste huvi müügitöö vastu märgiks, et eriala populaarsus on ka meeste hulgas veidikenegi kasvamas.”

Mägi sõnul on nad juba aastaid pakkunud noortele võimalust COOP-i kauplustes tööalast kogemust saada ning paljudel on see esimene kogemus “päris” töötamisena. Rõõmu teeb asjaolu, et aasta- aastalt on noorte huvi töötamise vastu kasvanud ning ka malevlasi on usinalt juurde tulnud, mida tõestab ka asjaolu, et mõni malevlane toimetab COOPi kauplustes juba kolmandat aastat järjest.

Kui 2017. aasta suvel oli COOPil vaid ühes kaupluses neli malevlast, siis sel suvel annavad nad tööd juba 15 malevlasele kaheksas Coop-i kaupluses. Ühest esimese aasta malevlasest on tänaseks sirgunud COOP-i alaline töötaja. "Loodame väga, et neid tuleb tulevikus veelgi,” märkis kaubandusjuht.

Malevlaste ülesanneteks on näiteks kauba väljapanemine, riiulite korrastamine, realiseerimisaegade jälgimine, kauba ettevalmistamine müügiks jne. Malevlased teevad kõiki töid, mis „päris“ müüjadki, kui nad selleks ise huvi välja näitavad ja seadusandlusest tulenevalt lubatud on. Kõik malevlased on läbinud esmase tööohutuskoolituse ning omavad kehtivat tervisetõendit. Samuti on noortele tutvustatud kaupluse sisekorraeeskirju ning tutvustatud teenindajate kutse-eetikat. Igas kaupluses on määratud töötaja, kes noori igapäevaselt juhendab ning abiliste heaolu eest seisab.